Ein Freizeitklassiker kehrt nach Mannheim zurück

VERZÖGERUNG WEGEN FUNKFREQUENZEN

Die Mannheimer Autokinos auf dem Maimarkt und dem Neuen Messplatz kommen später als geplant. Die UKW-Frequenzen für eine Tonübertragung über das Autoradio fehlen bislang. Gerade in Mannheim ist die Ausgangslage kompliziert, da sich die Sendebereiche von mehreren Radiosendern aus drei Bundesländern und die Flughafenfrequenz überschneiden. Die Organisatoren hatten mit einem Start Mitte Mai gerechnet. Nun ist Ende Mai angepeilt. Der Grund: Die für die Frequenzvergabe zuständige Bundesnetzagentur kommt nicht nach. Seit März hat die Bonner Behörde über 60 Frequenzen zugeteilt, davon elf in Baden-Württemberg und drei in Rheinland-Pfalz.



In Viernheim, Worms, Bensheim, Hockenheim oder Speyer hingegen werden die ersten Filme bereits in einer Woche über die Leinwand flimmern. Offen ist bisher auch, ob sich die Anwohner des Neuen Messplatzes weiterhin gegen eine mögliche Ruhestörung wegen an- und abfahrender Autos wehren werden. (gol)