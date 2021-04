4 min

„Ein großer Moment“: Erinnerungen an royalen Besuch in Mainz

Gemeinsam mit der Queen besuchte der am Freitag verstorbene Prinz Philip am 23. Mai 1978 Mainz. Zeitzeugen erinnern sich an den hohen Besuch aus dem Buckingham Palace.

Von Petra Jung, Maike Hessedenz und Michael Bermeitinger