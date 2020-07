Ein Hauch von Erbacher Wiesenmarkt in Corona-Zeiten

Archivfoto: Guido Schiek

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

ERBACH - Da der Erbacher Wiesenmarkt in diesem Jahr nicht gefeiert werden kann, hat sich die Kreisstadt einige Aktionen einfallen lassen, damit für alle Bewohner dennoch etwas Wiesenmarktatmosphäre aufkommt.

Vom 17. bis 26. Juli wird in Erbachs Innenstadt der typische Duft von gebrannten Mandeln, Crepes oder Popcorn in der Luft liegen. Verteilt über das Stadtgebiet warten dann verschiedene Marktbeschicker mit ihren Köstlichkeiten auf, um Erbach und besonders die bis Ende Juli fertiggestellte Hauptstraße zu bereichern. Nostalgisch geht es im Erbacher Lustgarten zu, in dessen Laubengang sich der Wiesenmarkt in Bildern bewundern lässt. Die Fotos zeigen den Werdegang des Marktes mit seinen Highlights. Historische Plakate in Schaufenstern vermitteln die besondere Atmosphäre dieser Zeit. In der Erbacher Touristik-Information im Alten Rathaus finden Erbacher, wie berichtet, große Deko-Herzen und die traditionellen Wiesenmarkt-Ansteckherzen. Außerdem gibt es einen kleinen Loop-Schal mit Wiesenmarktaufdruck sowie ein Wiesenmarkt-T-Shirt und Schmuck mit dem bekannten Riesenradmotiv.

Auch wenn die traditionellen Wiesenmarktveranstaltungen gestrichen sind, erlauben die aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen kleine Veranstaltungen mit bis zu 250 Personen. Die Stadt Erbach hat sich deshalb entschieden, drei kleine Highlights auszurichten.