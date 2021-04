Ein Jahr mit Corona - So lebt die Region mit der Maske

Maskenskandale und Hilfe

Der große Bedarf an Masken ließ einige Poliker gierig werden: Der Maskenskandal im März 2021 sorgte für Aufsehen: Unionspolitiker müssen sich dem Vorwurf aussetzten, sich an Deals mit Mund-Nasenschutz-Herstellern in Form von Provisionen bereichert zu haben.



Hilfe für Arme: Hessen und Rheinland-Pfalz stellen Bedürftigen Masken zur Verfügung. Anspruch auf eine kostenlose oder vergünstigte FFP-2 Maske haben außerdem alle Bürgerinnen und Bürger aus Risikogruppen. So hat es die Bundesregierung in der Coronavirus-Schutzmasken-Verordnung geregelt (Quelle: Land Hessen).