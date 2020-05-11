Montag,
11.05.2020 - 07:00
2 min
Ein kleines Stück Normalität
Der erste Gottesdienst in der Kirche in Eichelsdorf fand unter gewöhnungsbedürftigen Auflagen statt. Flatterband und Masken machten es möglich.
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