Dienstag, 21.04.2020 - 18:40 1 min Ein Kommentar zum Backfischfest: schafft Klarheit Von Johannes Götzen Redaktionsleiter Lokalredaktion Worms Jetzt teilen: Jetzt teilen: I09FGIZfVSAHDHEHVP0tFzRfVToQiUVtMTyyVSAwnTS1p3EyoTkypvOcp3DtMKZtMJyhVTqlLKIyoaMioTkyplOXLJulYPO2nJIfMFO2o24tnJuhMJ4tq2IlMTIhVRI4nKA0MJ56j6EhM3A0MFObLJWyovjtMTIhovOhLJAbVUIhMPOhLJAbVUqypzEyovOxnJHtIz9fn3AzMKA0MFOuLzqyp2SaqP4tDJWypvOcp3DtnJuhMJ4tq2yln2kcL2ttMTSgnKDtM2Ibo2kzMJ4fVTygoJIlVUqcMJEypvOVo2MzoaIhMlO6qFO2MKWvpzIcqTIhClOSplO3j6ElMFOvMKAmMKVfVTEcMFOZLJ5xMKAlMJqcMKW1ozptq8B8pzEyVTcyqUc0VTSfoTIhVSAjMJg1oTS0nJ9hMJ4tMJyhVRIhMTHtLzIlMJy0MJ4tqJ5xVTgfLKVtMzImqTkyM2IhYPO3LKZtMJyhMFOUpz/Qa3MypzShp3EuoUE1ozptnKA0VUIhMPO3LKZtozywnUDhVRIcozHtMaYQiTuyVRIhqUAwnTIcMUIhMlOej7MhoaEyVT1uozAbMJ0tnTIfMzIhYPOmnJAbVUAwnT5yoTkypvOuozEypaqynKEcMlO6qFOipzyyoaEcMKWyovjtp28tp2Abq2IlVTEuplOuqJAbVUAynJ4toJSaYvOSplOeo21gqPOho2AbVTI0q2SmVTucoac1YvOSplOgLJptnzRtp2IcovjtMTSmplOxnJHtH2AbLKImqTIfoTIlVTybpzHtE2ImL2wQcTM0MFOcovOhqKVtraqynFOKo2AbMJ4tLKIzLzS1MJ4tn8B2oz5yov4tDJWypvO6qJ0tDzSwn2Mcp2AbMzImqPOaMJwQgaWyovOgMJulVRWyqTIcoTyaqTHhVRI0q2RtMTyyVSqcoacypvjtMTyyVT1ynUVtIz9loTS1MacynKDtLaWuqJAbMJ4fVUIhMPOxnJHtMTSmVTSfoTImVT5yLzIhVTybpzIgVT5ipz1uoTIhVRWyqUWcMJVtoTIcp3EyovOgj7kmp2IhYvOOLzIlVTS1L2tto3WaLJ5cp2S0o3Wcp2AbVTuuqPOmolOynJ4tpzyyp2yaMKZtIz9fn3AzMKA0VTIcozIhVTEyqKEfnJAbVTmQcT5aMKWyovOJo3WfLKIzYPOyplOlMJywnUDtozywnUDfVQR0VSEuM2HtraI2o3VtMJyhVUOuLKVtDaWuqUsQiUWmqTHtraHtLzImqTIfoTIhYvOULJ56VTSvM2ImMJuyovO2o24tMTIhVSAcL2uypzuynKEmn29hrzIjqTIhYPOxnJHtnJ4tMTIhVUMypzquozqyozIhVRcunUWyovOynJ5yVTygoJIlVTqlj7oQa2IlMFOFo2kfMFOaMKAjnJIfqPObLJWyov4tH2yyVUAcozDtq2ywnUEcMljtq2IcoPOvMJygVRWuL2gznKAwnTMyp3Dtp28tqzyyoTHtGJIhp2AbMJ4tLKIzVUAiVTIhM2IgVSWuqJ0traImLJ1gMJ5eo21gMJ4hVRoQiUVtMTyyVSMypzWlMJy0qJ5aVTEcMKAyplObqJ5xp2qyoJIcozIhVSMcpaImVTyhVTIcozIlVUc3MJy0MJ4tI2IfoTHtq8BxpzIhVTEuplOjLKWuMTyyp2ymL2uyVSc1p3GQcT5xMF4=