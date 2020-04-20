Montag, 20.04.2020 - 18:40 1 min Ein Kommentar zum Einzelhandel: Nur ein Testlauf Von Johannes Götzen Redaktionsleiter Lokalredaktion Worms Jetzt teilen: Jetzt teilen: I09FGIZtYFORLKZtEzS6nKDtLJ0tGJ9hqTSaLJWyozD6VREypvOHMKA0oTS1MvOcp3DtM2IfqJ5aMJ4hVREcMFOGqTSxqPO3LKVtMTI1qTkcL2ttoJIbpvOaMJoQiTkfqPOuoUZtnJ4tMTIhVUMypzquozqyozIhVSEuM2IhYPOuLzIlVT5cL2u0VZB8LzIlMfB8oTk0YvORnJHtH3EuMUE2MKW3LJk0qJ5aVUqupvOxMJ4tM2ShrzIhVSEuMlOgnKDtp2yyLzIhVSEyLJ1mVTS1MvOGqUWynJMyYPO1ozDtLKIwnPOxnJHtoJIfMTI0MJ4tLJ0tEJ5xMFjtMTSmplOmnJAbVQxjVSOlo3cyoaDtMTIlVRIcoacyoTwQcT5xoTIlVTShVTEcMFOVrJqcMJ5yYIMipaAwnUWcMaEyovOaMJuuoUEyovObLJWyovO1ozDtLzIcVTEyovOuozEypzIhVTIcozMuL2ttMJyhVTg1pacyplOPMKWuqUIhM3AaMKAjpfBxL2ttoz90q2IhMTyaVUqupv4tH28tq2IcqPjtp28tM3I0YvOnqKVtGzSaMJkjpz9vMFOuoTkypzEcozqmVUqcpzDtMKZtMKWmqPOuovOxnJImMJ0tH2Sgp3EuMlOeo21gMJ4fVUqyoz4tLzIcVUqcMJEypvObMKWloTywnTIgVSqyqUEypvOxMKI0oTywnPOgMJulVR1yoaAwnTIhVTybpzIhVTMlMJyyovOHLJptraIgVRIcozguqJLtoaI0rzIhVUqioTkyov4tDJ0tGJ9hqTSaVTquLvOyplObj7MwnUA0MJ5mVUMipz0tFTShMUyfLJEyovOgLJjtMJyhMFOeoTIcozIlMFOGL2ufLJ5aMF4tDJWypvO3LKZtnKA0YPO3MJ5hVTEcMFOSnJ5eLKIzp2iQgaWvMFOvMJxtI29ioUqipaEbVUAwnT5yoTjtLJkfMFO1oaEypaqyM3Ztp2yhMPOiMTIlVTEcMFOQnTyjplOvMJxtETIcL2ugLJ5hVUMypzqlnJMzMJ4tp2yhMPOiMTIlVUAwnT9hVQRjZQNtGJIhp2AbMJ4tnJ4tMTIlVRgunKAypv1DLKAmLJqyVUA0MJuyovO1ozDtozyyoJShMPOgMJulVTucozIcozqyoTSmp2IhVUqcpzD/VREuoz4tq2ylMPOyplOlnJAbqTyaVUAjLJ5hMJ5xVUqypzEyov4tJaIgLJjtMUIlL2ttMTyyVTq1qTHtEJ50q2ywn2k1ozptLzIcVTEyovOvqJ5xMKA3MJy0MJ4tJzSboTIhVUc1VTEyovOQo3WiozRgFJ5zMJg0nJ9hMJ4tp28toJShL2uypvOaMKWhMFOaoTS1LzIhVT3QgzAbqTHfVTImVUAynFQQiTWypaA0LJ5xMJ4hVRcyqUc0VTqcoUDtMKZfVTEcMFOPj7klM2IlVUqynKEypvOuqJLtMTyyVSAcL2uypzuynKEmoJUQa25unT1yovOynJ56qKAwnUsQgaWyov4tETSvMJxtnKA0VTS1L2ttG2WypzYQiUWaMKWgMJymqTIlVRSxo2kzVRgyp3AyoPOaMJMipzEypaDhVRS1L2ttq2IhovOyplOhnJAbqPOmMJyhMKVtp29hp3EcM2IhVRSlqPOxMKZtJaIbj7MlMJ5mVTIhqUAjpzywnUD6VRIlVTwQcUE0MFOcovOxMJ4tqzIlM2ShM2IhMJ4tI29wnTIhVUAwnT9hVTEyqKEfnJAbVUOlj6EmMJ50MKVtp2IcovOmo2kfMJ4h