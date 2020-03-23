Montag, 23.03.2020 - 18:20 1 min Ein Kommentar zur Kontakt-Sperre in Corona-Zeiten: Gut so Von Johannes Götzen Redaktionsleiter Lokalredaktion Worms Jetzt teilen: Jetzt teilen: EKZtnTS0VTIcovOvnKAmL2uyovOaMJEuqJIlqPjtLzymVTImVT51ovO0LKEmj6EwnTkcL2ttoTIypvO3qKWxMFOcovOxMKVtH3EuMUDtqJ5xVTyhVTEyovODLKWeplO1ozDtDJ5fLJqyov4tFJ50MKWyp3AuoaDtnKA0VTEuLzIcYPOxLKAmVRYQiUWaMKWgMJymqTIlVRgip3IvMJftqz9hVTEypvNvp296nJSfMJ4tF29hqUWioTkyVvOmpUWcL2u0YvORLKAmVUAcL2ttLJkmolOAMJ5mL2uyovOynJ5gnKAwnTIhYPO3MJ5hVTShMTIlMFOmnJAbVTIln2IhozWupvOzLJkmL2ttqzIlnTSfqTIhVUIhMPOxLJ1cqPOxMKVtE2ImMJkfp2AbLJM0VTSfplOULJ56MKZtp2AbLJEyov4tETyyp2Htp296nJSfMFOYo250pz9foTHtMTyyoaDtLJkmolOxLKc1YPO1oaAypzHtE2ImMJkfp2AbLJM0VUc1VUAwnZB8qUcyovjtMTSmVTuuqPOhnJAbqUZtoJy0VSAjnJKQa2YQiUWaMKW0qJ0tqJ5xVREyoaIhrzyuoaEyoaE1oFO6qFO0qJ4hVSMcMJkgMJulVTymqPOyplOyqUqupljtq2SmVUqcpvO1oaZtqJ5vMJEcozq0VTWyq2SbpzIhVUAioTk0MJ46VR5cL2u0VUqyM3AwnTS1MJ4fVUAiozEypz4tMJyhoJymL2uyov4tI2IhovOgLJjtq2yyMTIlVTIcozIlVT1cqPOxMJ0tEzSbpaWuMPOxqKWwnPOxnJHtEaKQa2sQcT5aMKW6o25yVUWup3DhVSqyoz4tnJ0tDaImVTIcovOZj7kgoJIfVTEcMFOTj7mQa2HtLKIzVTEcMFOGnKE6LzShnlOaMJqyofB8LzIlVTkyM3DhVSqyoz4tqz9lVUIhp2IlMJ4tDKIaMJ4tMJyhMKVtpfB8L2gmnJAbqTkiplOmMJyhVRS1qT8tpTSln3DhVRImVTqcLaDtqzyyoPO6qFOfMKWhMJ4tnJ4tMTyyp2IlVRAipz9hLF1YpzymMF4tETIhVSqypaDtMTIlVRg1oUE1pvO6qFOmL2wQcUE6MJ4tMKE3LFjtq2IcoPOmnJHtqJ5mVTMynTk0YvORLKZtE2ImpUYQcTAbVTSvMJ5xplOcovOxMKVtEzSgnJkcMFOaMJ5cMpBsMJ4fVTEuplOuoTk6qFOiMaDtq2IaMJ4tnKWaMJ5xq2IfL2uypvjtM2ShrvOzj7klL2u0MKWfnJAbVTElnJ5aMJ5xMKVtETyhM2HtLKImMfBxoTk0YvOBnJAbqPO6qJkyqUc0VTIvMJ4tLKIwnPjtMTSmplOUoTIcL2uaj7kfqTyan2IcqPOaMJqyofB8LzIlVTEyozIhYPOxnJHtoJIcozIhYPOmnJAbVT5cL2u0VTShVSWyM2IfovObLJk0MJ4traHtopB8p3AyovjtMTIgVSc1p2SgoJIhnTSfqPOcovOxMKVtE2ImMJkfp2AbLJM0VUAwnTSxMKDhVREuplOanJk0VTyhVTEcMKAyovOmL2u3MKWyovOnMJy0MJ4tM2ShrvOvMKAiozEypaZfVTSvMKVtLKIwnPOxLJ5hYPO3MJ5hVUAcMFObo2MzMJ50oTywnPOvLJkxVZB8LzIlq3IhMTIhVUAynJ4tq2IlMTIhYt==