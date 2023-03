Ein Leben für die große Bühne: Andrew Lloyd Webber wird 75

Der Durchbruch gelingt ihm in einer jahrelangen Zusammenarbeit mit dem Textschreiber Tim Rice, aus der sowohl „Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat“ (1968) als auch „Jesus Chris Superstar“ (1970) hervorgehen. Die Kooperation endet aber mit dem Musical „Evita“ über die frühere argentinische Präsidentengattin und Schauspielerin Eva Perón. Der Song „Don't Cry for Me, Argentina“ stürmte in Großbritannien und weiteren Ländern an die Spitze der Charts.