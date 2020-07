Ein neuer Corona-Fall in Mainz

Jetzt teilen:

MAINZ - (mhz). Das Gesundheitsamt Mainz-Bingen meldete am Donnerstag einen neuen Corona-Fall in der Stadt Mainz, allerdings keine Neuinfektion im Landkreis Mainz-Bingen. Insgesamt sind es derzeit 1133 Personen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Davon kommen 439 positiv getestete Personen aus dem Landkreis Mainz-Bingen, 694 aus der Stadt Mainz. 656 Personen sind in der Stadt Mainz wieder genesen, zehn sind aktuell infiziert.