Ein neuer Fall in Mainz

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MAINZ - (slo). Das Gesundheitsamt Mainz-Bingen hat am Freitagvormittag einen neuen Corona-Fall für die Stadt Mainz gemeldet. Weil im Vergleich zum Vortag vier Personen genesen sind, liegt die Zahl der aktuell Infizierten in Mainz damit bei 19. Insgesamt wurden bisher in der Stadt 717 Menschen positiv getestet. Davon sind 670 wieder genesen. In den letzten sieben Tagen gab es pro 100 000 Einwohner vier Fälle.

Im Landkreis wurden am Freitag drei neue Corona-Fälle gemeldet. Die Zahl der aktuell Infizierten stieg im Kreis Mainz-Bingen damit auf 14, die Gesamtzahl der positiv Getesteten auf 457. In den vergangenen sieben Tagen gab es sechs Fälle pro 100 000 Einwohner. Die Todesfälle blieben im Landkreis konstant bei 26, in der Stadt bei 28.