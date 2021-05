Ein neuer XXL-Vermieter und viele Fragen

Zahlen für Hessen und Rheinland-Pfalz

In Hessen hat Vonovia 24.095, in Rheinland-Pfalz 3320 Wohnungen. Die größten Standorte sind Frankfurt (11.400), Kassel (3270), Wiesbaden (2500), Darmstadt (1500). In Rheinland-Pfalz sind es Mainz (1465), Ludwigshafen (905), Koblenz (400).

Die Deutsche Wohnen hat hessenweit 7877 Apartments. Schwerpunkte sind Frankfurt mit 4900, Hanau (730) sowie Offenbach (600). In Rheinland-Pfalz sind es über 6800 Wohnungen. Davon in Mainz 1200, Bingen 815 und Frankenthal 620. (apd)