Donnerstag,
07.05.2020 - 03:00
2 min
Ein Ober-Ramstädter Filter aus dem 3 D-Drucker
Der Schüler Felix Kläres aus Ober-Ramstadt baut eine neuartige Atemschutzmaske zusammen, in dem er dafür selbstentwickelte Filteraufsätze per 3 D-Druck herstellt.
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