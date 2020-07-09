Panorama

Aus aller Welt

mehr aus Aus aller Welt
plus
Donnerstag, 09.07.2020 - 11:50
3 min

Ein rassistisches Bild im Städel Museum in Frankfurt?

Georg Herolds Gemälde "Ziegelneger" aus dem Jahr 1981 hängt im Frankfurter Städel. Eine junge Frau hat es als rassistisch bezeichnet und forderte die Abhängung des Bildes.

Von Christian Huther
Der "Ziegelneger" sorgt für Aufregung. Foto: VG Bild-Kunst, Bonn 2020

Der "Ziegelneger" sorgt für Aufregung. Foto: VG Bild-Kunst, Bonn 2020

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

EyWOGxgTIIWHVP0tI2SmVTymqPOxLKZtMTIhovjtMJyhVPWnnJIaMJkhMJqypvV/VREuplOKo3W0VTqcLaDtMKZtozywnUDfVTEuplOPnJkxVTSvMKVtp29lM3DtMfB8pvOOqJMlMJq1ozphVREyoz4tMTIlVRMupzWcM2HfVTEyovOUMJ9lMlOVMKWioTDtnJ0tFzSbpvNkBGtkVTqyoJSfqPObLKDfVUqcpzDtnzIxMJ4tGJ9gMJ50VUMiovOynJ5yoFOuqJLtnJuhVTqyq29lMzIhMJ4tJzyyM2IfVTqyqUWiMzMyovNgVUIhMPOxpzIcVTMlLKE6MJ5bLJM0MFOAMJ5mL2uyovOdo2ufMJ4tMTS6qFOlMJAbqUZtLKKQa2IhYvOnq2ymL2uyovOAMKI0MFO1ozDtGJShovOmqTIbqPOynJ5yVRSgpTIfYPOxnJHtMJyhMFO2MKWeMJulqTHtI2IfqPO6MJyaqQbtG2WyovOfMKIwnUEyqPOUpfB8ovOgnKDtMJyhMJ0tp2Abq2SlrzIhVRgipTLfVUIhqTIhVTkyqJAbqTI0VSWiqPOgnKDtMJyhMJ0tq2Icj59yovOYo3OzYvOVMKWioTDtozShoaEyVUAynJ4tDzyfMPOjpz92o2guqTy2VPWnnJIaMJkhMJqypvVhVRImVUqupvOvMKWynKEmVQVjZGHtnJ0tEaWuozgzqKW0MKVtH3GQcTEyoPO6qFOmMJuyowftnzI0raDtnZBxozq0VTImVTyhVTEypvOhMKHtMJyhM2IlnJAbqTI0MJ4tE2IaMJ53LKW0pl1GLJ1goUIhMljtMJyhMFOGL2uyozg1ozptLKImVSOlnKMuqTWyp2y0rv4=
ETyyVSA6MJ5yVTymqPOynJ5xMKI0nJptYFOynJ4tH2Abq2SlrzIlVUqcpzDtqz9hVTIcozIlVR1yqKEyVTS0qTSwn2yypaDhVREyoz5iL2ttnTS0VTIcozHtnaIhM2HtEaWuqFOxLKZtDzyfMPO1ozDtMTIhVSEcqTIfVTSfplOlLKAmnKA0nKAwnPOvMKcynJAbozI0YvOIozDtp2yyVTMipzEypaEyVUMcLFOWoaA0LJqlLJ0tMTyyVRSvnZBxozq1ozptMTImVRWcoTEyplNgVT9xMKVtVaqyozyap3EyoaZtraHtqTuyoJS0nKAcMKWyovjtMTSmplOyplOmnJAbVTucMKVtqJ0to2MzMJ4tpzSmp2ymqTymL2uyVRg1oaA0VTuuozEyoUDfVTEcMFOcovOynJ5ypvOeqJ5mqTucp3EipzymL2uyovOHpzSxnKEco24tqzIlLJ5eMKW0VTymqPVh
CTtlCxyhVTg1oaA0nTymqT9lnKAwnTIlVSElLJEcqTyiovO2MKWuozgypaD8Y2tlCt==
ETRtpUWuoTkyovOiMzMyoaAcL2u0oTywnPO6q2IcVSqyoUEyovOiMTIlVUc3MJxtH2ywnUE3MJymMJ4tLKIzMJyhLJ5xMKVhVRqyo3WaVRuypz9fMPO3LKVtnJ4tMTIhVQtjMKVtFzSbpzIhVTIcozIlVTEypvODpz90LJqiozymqTIhVTEypvNvGzI1MJ4tI2yfMTIhVvjtMTyyVUAcL2ttozywnUDtqJ0tpT9fnKEcp2AbMFOYo3WlMJg0nTIcqTIhVUAwnTIlqTIhYPOmo25xMKWhVTEuplOgLJk0MJ4fVUquplOcnT5yovOcoFOOoTk0LJptpzIaMJklMJAbqPO2o3VtMTyyVRoQiZBsMFOznJIfVP0tLKIwnPOxLJ1uoUZtM2SvVTImVUAwnT9hVSWup3Acp211pl4tFTI1qTHtp2Abq2IcM3DtMTIlVTMup3DtAmZgFfBxnUWcM2HtraIlVRyhqTIhqTyiovOxMKZtDzyfMTImYvORLKZtoJSwnUDtMKZtp2Abq2yypzyaYPOxLFOmMJyhMFOYpzy0nJgypzyhVTS1plOynJ5ypvOUMJ5ypzS0nJ9hVTgioJ10YPOxnJHtoJy0VTEyoFOlo3E6MaWyL2uyovOGqTyfVTEypvN4ZTIlVT5cL2u0plOuozMuozqyovOeLJ5hVUIhMPOxLKWcovO2o3WmL2uhMJkfVT51pvOFLKAmnKAgqKZtMKWvoTywn3Dh
ETSmVSA0j6ExMJjtq2yyMTIlqJ0tqzIlq2Icp3DtLKIzVTEyovOeoTSlMJ4tGTSvMJk0MKu0VUIhMPOuqJLtMTIhVSEyrUDtnJ4tMTIlVTEcM2y0LJkyovOGLJ1goUIhMlOxMKZtGKImMKIgpljtq2yfoPOuLzIlVTEuplOPnJkxVT5cL2u0VTSvnZBxozqyov4tEfB8pvOYqKA0o3ZtGJSlqTyhVRIhM2kypvOcp3DtMKZtVzgynJ4tpzSmp2ymqTymL2uyplOYqJ5mqUqypzfvYvORLKZtDzyfMPO6MJyaqPOynJ5yVTWlqKEuoTHtH3cyozHfVTEcMFO6nJIgoTywnPOmnJAbMKVtLKIwnPOcovORMKI0p2AboTShMPOjLKAmnJIlqPOcp3DhVR5iL2ttZGx4ZvjtMJyhVRcunUVtozSwnPOVMKWioTEmVRWcoTDfVUAjpzSwnPOxMKVtH1ORYIOioTy0nJgypvOVo2kaMKVtDfB2pz5ypvOxLKMiovjtMTSmplOgLJ4tETIgo25mqUWuoaEyovOzpfB8nTIlVTS1MvOxMJ0tDzS1VT1cqPOynJ5ypvORLJAboTS0qTHtqzIlpUYQiTqyoUDtnTSvMF4=
FTIlo2kxVUcynJq0VTSfp28tqJ52MKWvoZB8oKDtMTSmYPO3LKZtGJIhp2AbMJ4tMTIhn2IhVUIhMPO0qJ4hVRSvMKVtp2IcovO6rJ5cp2AbYKWyLJkcp3Ecp2AbMKZtDzyfMPOcp3Dtp2Abq2IlVTS1p3c1nTSfqTIhYPO2o3VtLJkfMJ0tnJ4tMJyhMKVtJzIcqPjtMTyyVTcyMTHtGJIcoaIhMlOxqKWwnPOxnJHtp296nJSfMJ4tGJIxnJIhVUIgVTEcMFOKMJk0VTcuM3DhVREiL2ttMTyyVTc1ozqyVRg1oaA0n2IhozIlnJ4tp29foUEyVTIcM2IhqTkcL2ttq2ymp2IhYPO3nJHtMJ1iqTyiozSfVRg1oaA0VT9zqPOcp3DtYFO1ozDtq2yyVTMlMJxtp2yyVTWynFO1oaZtp2IcovOxLKWzYvOWnUWyVRWcoTEepzy0nJftq2ylMPO0MJyfplOuLzqyoTIboaDfVUMiovO2nJIfMJ4tLJWypvO1oaEypaA0j7k0raDfVTEuVTEypvNvJzyyM2IfozIaMKVvVTybpzHtE2Izj7kboTHtqzIloTI0raDtqJ5xVTYQgaAyVRIlnJ5hMKW1ozqyovO3MJAeqP4tGaIlBvOKnJHtp29foUEyVT1uovOFLKAmnKAgqKZtnTI1qTHtLJWvnJkxMJ4/VR9bozHtMTyyVRqyq2SfqPO6qFO6MJyaMJ4/VREuoz4tMZB8pzM0MFOgLJ4tn8B8ozM0nJptq2IxMKVtF3WcMJptoz9wnPOVo2kiL2S1p3DtLJWvnJkxMJ4h
ETIlq2IcoTIhVUA1L2u0VT1uovOcoFOGqZBxMTIfVT5uL2ttI2IaMJ4fVUqcMFOgLJ4tMTSmVRWcoTDtLzImp2IlVTIln2mQcUWyovOeLJ5hYvOALKW0nJ4tEJ5aoTIlVZB8LzIloTIaqPjto2VtMKVtLJ4tMJyhnJqyovOKMKWeMJ4trzIcM3DfVTEup3ZtF3Ihp3DtozywnUDtMTyyVSOioTy0nJftqz9lVUAcL2ttnTIlqUWynJW0YPOmo25xMKWhVTEcMFOFMJSfnKGQcUDtVz51pvVtLJWvnJkxMKDtqJ5xVTEyovOPMKElLJAbqTIlVT1cqPOxMJ0tI2yxMKWmpUW1L2ttraqcp2AbMJ4tDzyfMPO1ozDtDJkfqTSaVTgiozMlo250nJIlqP4=
Aus aller Welt Kultur Kulturnachrichten
Kommentare
nach oben