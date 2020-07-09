Donnerstag,
09.07.2020 - 11:50
3 min
Ein rassistisches Bild im Städel Museum in Frankfurt?
Georg Herolds Gemälde "Ziegelneger" aus dem Jahr 1981 hängt im Frankfurter Städel. Eine junge Frau hat es als rassistisch bezeichnet und forderte die Abhängung des Bildes.
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