Ein schmerzhaftes Leben mit "Rasierklingen in der Blase"

Was ist Endometriose?

Eine von zehn Frauen leidet an Endometriose. Das sind weltweit 176 Millionen betroffene Frauen. Allein in Deutschland kommen jedes Jahr etwa 30.000 Neuerkrankungen hinzu. Bei Endometriose setzt sich die Gebärmutterschleimhaut, die sonst nur in der Gebärmutter vorkommt, an den Eierstöcken, dem Eileiter, der Blase oder auch dem Darm fest. Die Folge sind Schmerzen und starke Blutungen.