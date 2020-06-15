Montag, 15.06.2020 - 02:00 2 min Ein Sommelier kommt zu Besuch Mit dem Fahrrad geht Meinhard Wicht auf „Sommer-Zapf-Bier-Tour“ und macht auch in Rüsselsheim Station. Von Natalia Schmidt Biersommelier Meinhard Wicht (rechts) schenkt mobil aus. (Foto: Vollformat/Volker Dziemballa) Jetzt teilen: Jetzt teilen: HfBpH1ASGSAVEHyAVP0tGJy0VTEyoFOTLJulpzSxVT1uL2u0MFOmnJAbVRWcMKWmo21gMJkcMKVtGJIcozuupzDtI2ywnUDtLKIzVTEyovOKMJphVRS1MvOxMJ0tLzkuqJIhVRkup3EyoaWuMPOxLJWynFO3LKVtMJyhVRMup3ZtM2Iej7kboUEyplOPnJIlYPOynJ5yVTgfMJyhMFOnLKOzLJ5fLJqyYPOUoZBxp2IlVUIhMPOynJ5yVR1yozqyVRWfqJ1yozqcpzkuozEyovOzj7klVTEcMFO6LJufMJ5xMJ4tE8Bxp3EyYvOSpaqupaE1ozqmqz9foPOmqTShMTIhVRqup3EaMJWypvO1ozDtEaWyqJ5xMFOmL2uiovOuqJLtMTIgVRYQiUWaMKWmqTIcMlOcovOxMKVtE29yqTuyp3ElLpBsMFjtMTIlVTIlp3EyovOGqTS0nJ9hVTEypvQvtW5Go21gMKVgJzSjMv1PnJIlYIEiqKYvtWjfVTEcMFOULKA0M2IvMKVtHzSfMvOTj7Mlp3EypvO2o24tMTIlVSYQiUAmMJkmnTIcoJIlVSqynJ5wpzI3VTqyoJIcoaAuoFOgnKDtI2ywnUDtnJ5mVRkyLzIhVTqypaIzMJ4tnTS0Yt== EfB2paA0MKVfVTIbMJ1uoTyaMKVtDzI0pzIcLzIlVTEypvOmMJy0VUMypzquozqyozIgVRcunUVtM2ImL2ufo3AmMJ5yovOeoTIcozIhVRghMJyjMFQvtW5DoTShVRWuphXNaPjtnTS0qTHtMT9lqPOvnKZtMTSbnJ4tMJyhoJSfVTygVR1iozS0VRWcMKW2MKWeo3A0qJ5aMJ4tLJ5aMJWiqTIhVBXNxlOdMKE6qPjtnJ4tJzIcqTIhVUMiovOQo3WiozRtqJ5xVTEuoJy0VUMypzW1ozEyozIhVRIcoz5unT1yLKImMfBxoTkyovjtnT9fqTIhVTEcMFOvMJyxMJ4tMTyyp2HtIzIlLJ5mqTSfqUIhMlOyLzIhVTS1MvOxnJHtH3ElLpBsMF4tEKE3LFO6MJuhVSA0LKEco25yovjtMTS2o24tMJyhnJqyVTyhVRiQgz5cM3A0j6ExqTIhYPOmqJAbqTHtI2ywnUDtoJy0VUAynJ5yovOuqpBsMKWaMKsQgzuhoTywnTIhVRWcMKWyovOuqJLhVBXNaxEuplOypaA0MFOPnJIlYPOxLKZtnJAbVTuyqKEyVUc1oFOJMKWeo3A0MJ4tLJ5vnJI0MFjtnKA0VTEuplOYo25uVRWcMlOKLKMyVTS1plOVLKqunJavtWjhVRIcovO3MJy0MKWyplOTLKAmYPOxnJImMKZtGJSfVTIcovOWozEcLJ4tHTSfMFOOoTHfVTiQgz5hMFOypvOvMJxtp2IcozIlVRMlLKHto3WxMKWhYPOxnJHtnJugVTkiM2ymqTymL2ttraIlVSAynKEyVUA0MJuyYPOxLJ1cqPOypvOmMJyhMFOHo3IlVT5cL2u0VUIhqTIlLaWyL2uyovOgj7kmp2HhVBXNaxiQgz5hqPOcnUVtozywnUDtraHtoJylVTgioJ1yovjtMTShovOeo21gMFOcL2ttMJWyovO6qFOyqJAb4bPpYPOfLJAbqTHtI2ywnUDtLzIcoFOOqKAmL2uyozgyov4tIJ5xVTEupljtMfB8M3EyVTIlVTucoac1YPO1oKqyoUEmL2uiozIhMPO1ozDtn2kcoJShMKI0pzSfYt== 4bPrGJ9gMJ50LJ4toTIvMFOcL2ttqz9hVTEcMKAyovOPnJIlqTSmqTyhM3ZfVTEuVTywnPOeMJyhMKWfMJxtEJyhn8B8ozM0MFObLJWy4bPpYPOgLJAbqTHtI2ywnUDtn2IcozIhVRuynTjtLKImVTEypvOun3E1MJkfMJ4tGz90p2y0qJS0nJ9hYvORnJHtEJulMFOxMKVtJaIhMaDtMTIlVRWcMKWmo21gMJkcMKWmVUIhMPOxMJ4tF3IfqPOlqJ5xVUIgplOPnJIlVUqcoTjtI2ywnUDtMTSgnKDtpzI0qTIhYvOOqJLtMTSmVRMynJIlLJWyozEvnJIlVTMlMKI0MJ4tp2ywnPOhMJWyovOTj7Mlp3EypvO1ozDtp2IcozIlVRMlLKHtLKIwnPOynJ5cM2HtEaWyqJ5xMFO1ozDtGzSwnTWupz4fVTEcMFOmnJAbVTygVTkynJAbqTIhVRWcMKWuoac1MlOxLKc1M2ImMJkfqPObLKE0MJ4hVREypvOOozWfnJAeVTEyplOTpzymL2uaMKcupTM0MJ4tLzIcVUAioJ1ypzkcL2uyovOHMJ1jMKWuqUIlMJ4toTyyj58tMTyyVSMipzMlMKIxMFOuqJLtMJyhMFOSpzMlnKAwnUIhMlOmqTIcM2IhYvOBLJAbMTIgVTEypvOGL2uuqJ0tp2ywnPOuLzqyp2I0raDtqJ5xVTSfoTHtMJyhVTIloTIcL2u0MKW0MKZt4bPrHUWip3GvtWjtnJ4tMTyyVSW1ozEyVTqyq29lMzIhVTuuqUEyovjtq2SlMJ4tMTyyVRqyp2AboJSwn3Aeoz9mpTIhVTqyMaWuM3DhVREcMFORLJ1yovOvMKqypaEyqTIhVTEuplOPnJIlVTSfplOzpaIwnUEcMlOgnKDtMJyhMKVtoTIcL2u0MJ4tJzy0paImoz90MFO1ozDtM3I0VUc1VUElnJ5eMJ4hVRMlLJ5eVRgfMKOjMKVtLKImVSWuqJ5bMJygVUsQiUWxnJq0MFOxMJ4tFJ1jo3W0VTIvMJ5zLJkfplOuoUZtM3I0VUElnJ5eLzSlYvOOoTkypzEcozqmYPOmolOzj7kaqTHtMKVtnTyhraHfVUAynFOzj7klVTybovOxnJImMKZtDzyypvOhnJAbqUZtMfB8pvOynJ5yovOTqpBsLzSfoTSvMJ5xYvORLFOapzIcMzHtMKVtoTyyLzIlVTS1MvObnJImnJqyplO6qKYQiTAeYt== KONTAKT Wer sich für ein Biertasting im heimischen Garten anmelden möchte, besucht die Seite „Sommer-Zapf-Bier-Tour“ im Internet oder bucht direkt bei meinhard@probierkult.de von Meinhard Wicht. (nat) GzywnUDtoaIlVSqynJ4fVUAiozEypz4tLKIwnPOPnJIlVUqcpzDtLJkmolOgnKDtIzIlp3EuozDtM2I0paIhn2IhYvOUMJ5uqFOxLKW1oFOaMJuyVTImVTWynFOxMJ4tIzIln29mqUIhM2IhYPOxMJ5hVSqcL2u0VTuuLzHtnJ1gMKVtLKImM2I3j6EboUEyVSOlo2E1n3EyVTEuLzIcYPOxnJHtj7kvoTywnTIlq2Icp2HtozywnUDtLzIcVRqup3Elo25ioJIhVTIlnZBxoUEfnJAbVUAynJIhYvORnJImMFOGo21gMKVgJzSjMv1Ho3IlVUqcoTjtI2ywnUDtLKIzVTcyMTIhVRMuoTjtLzymVRIhMTHtFaIfnFOxqKWwnUccMJuyov4t4bPrFzIxMJ4tEaWynKEuMlO1ozDtH2Sgp3EuMlOvnJ4tnJAbVUc1VTEyovOZMKI0MJ4tqJ50MKW3MJqmYPOdMJEypvOeLJ5hVT1cqT1uL2uyohXNaPjtq2SlLvOypvOzj7klVUAynJ4tozI1MKZtE2ImL2wQcTM0p21iMTIfoPjtLzI2o3VtMKVtp2ywnPO6qKVtofBxL2umqTIhVSEynJkyqTSjpTHtp2IcozIlVTI0q2RtZGHtF2yfo21yqTIlVTkuozqyovOHo3IlVT1uL2u0MF4=