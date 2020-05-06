Mittwoch,
06.05.2020 - 02:45
3 min
Ein Ständchen als Mutmacher in der Corona-Zeit
Die Stadtkapelle Oestrich-Winkel hat im Innenhof des Pflegeheims Benevit ein Ständchen gegeben. Auf vielen Balkonen bildete sich ein Publikum, das der schwungvollen Musik lauschte.
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