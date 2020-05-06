Panorama

Aus aller Welt

plus
Mittwoch, 06.05.2020 - 02:45
3 min

Ein Ständchen als Mutmacher in der Corona-Zeit

Die Stadtkapelle Oestrich-Winkel hat im Innenhof des Pflegeheims Benevit ein Ständchen gegeben. Auf vielen Balkonen bildete sich ein Publikum, das der schwungvollen Musik lauschte.

Von Hendrik Jung
Im gebotenen Abstand stehen die Mitglieder der Stadtkapelle Oestrich-Winkel im weitläufigen Innenhof des Pflegeheims Benevit um ihren Dirigenten Bernd Cratz. Foto: Heinz Margielsky

Im gebotenen Abstand stehen die Mitglieder der Stadtkapelle Oestrich-Winkel im weitläufigen Innenhof des Pflegeheims Benevit um ihren Dirigenten Bernd Cratz. (Foto: Heinz Margielsky)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

G0IGISWWD0tgI0yBF0IZVP0tETyyp2ImVSA0j6EhMTAbMJ4tLzIlMJy0MKDtqzyyoTIhVUMypaAwnTyyMTIhMJ4tGJIhp2AbMJ4tEaWyqJEyYvOWoFOaMJWiqTIhMJ4tDJWmqTShMPOmqTIbMJ4tMTyyVR1cqTqfnJIxMKVtMTIlVSA0LJE0n2SjMJkfMFOCMKA0pzywnP1KnJ5eMJjtnJ0tq2IcqTmQcUIznJqyovOWoz5yozuiMvOxMKZtHTMfMJqynTIcoKZtDzIhMKMcqPO1oFOcnUWyovORnKWcM2IhqTIhVRWypz5xVRAlLKE6YPOuqJMaMJWuqKDtnJ4tMJyhMJ0tFTSfLzglMJymYvOOqJLtMTIhVSEypaWup3AyovO1ozDtDzSfn29hMJ4tp2y0rzIhVTS1L2ttMTyyVRWyq29bozIlVT1cqPOxMJ0tMJ50p3OlMJAbMJ5xMJ4tDJWmqTShMPO6qJIcozShMTIlVUIhMPO0pzSaMJ4tM2IhLKHtq2yyVTEuplODMKWmo25uoPOynJ5yovOAqJ5xp2AbqKE6YvORMKVtpTSlqTIcoT9mMFOPj7klM2IloJIcp3EypvOYLKxtITIhM2HtqJ5xVTEypvOypaA0MFOGqTSxqUWuqPOPnfB2pz4tH29goJIlVPuTESNcVUAcozDtMJWyozMuoTkmVUc1VRqup3DtnJ0tFJ5hMJ5bo2LtqJ5xVTiQgz5hMJ4tp2ywnPOxLKMiovQQiTWypacyqJqyovjto2VtMTyyVRS1MzkuM2IhYPOxnJHtMTSmVR9lMT51ozqmLJ10VToQiUVtMTyyVRE1pzAbMfB8nUW1ozptMTImVSA0j6EhMTAbMJ5mVTqyoJSwnUDtnTS0YPOuqJAbVTIcozqynTSfqTIhVUqypzEyov4=
IzyyoTHtnJ0tHUIvoTyeqJ0tp2yhMPOcovOxnJAeMFOXLJAeMJ4tqJ5xVTMfLKImL2ucM2HtETIwn2IhVTqyq2ywn2IfqPjtMTIhovOxMKVtI2yhMPOcp3DtMaWcp2AbYPOiLaqinTjtp2ywnPOxMKVtFTygoJIfVUOup3AyozDtraIlVR11p2yeVT1cqPOynJ4tq2IhnJptDzkuqFO1ozDtqzyyoPOKMJaQalOjpfBxp2IhqTyypaDhVBXNaxSfoTImVUqcpzDtM3I04bPpVTkuqKEyqPOjLKAmMJ5xMKW3MJymMFOxMKVtITy0MJjtMJyhMKVtMTIlVSOioTgupljtMTyyVTqyozS1VUqcMFOynJ5cM2HtGpBxpaAwnTHfVUMipvOuoTkyoFOuLzIlVUqcMFOxnJHtI2SfrzIlVToQiUVtDzI3MJq1ozptnJ0tHUIvoTyeqJ0tp29lM2IhYvORLFO3nKWxVTqyp2AbqJ5eMJk0VT9xMKVtM2IeoTS0p2AbqPO1ozDtraIlVTqlo8BsMJ4tEaWyqJEyVTSfoTIlVUquoUc0VTIcozIlVTEypvOPMKqinT5ypvOgLJjtLJkfMJyhYPOgLJjtoJy0VTIcozIgVTEypvOGMKAmMJjtnJ4tMTIhVRwQcT5xMJ4tj7kvMKVtMJyhMJ4tMaWynJIhVRWypzIcL2ttLKIzVTEypvOHMKWlLKAmMF4t4bPrFJAbVUEuoacyVTygoJIlYPO3MJ5hVTywnPOAqKAcnlObj7MlMF4tETSmVTuuLzHtnJAbVUAwnT9hVTSfplOYnJ5xVTqyoJSwnUDtqJ5xVT1uL2uyVTImVTuyqKEyVT5iL2ttnzIxMJ4tITSa4bPpYPOvMKWcL2u0MKDtE2IipzptH3EypacyoP4tGzywnUDto2uhMFOxLKWuqJLtraHtqzIlq2Icp2IhYPOxLKAmVTIlVTWypzIcqUZtoJIbpvOuoUZtBQNtFzSbpzHtLJk0VUAynF4t4bPrETSmVTymqPO3qJ5xMKWvLKVhVRIcozHtDzkup2gupTIfoTHtnKA0VTEuplOPMKA0MFjtq2SmVTImVTqcLaDhVRywnPObLJWyVUAwnT9hVTuynpBsMFOVj6EhMTHtqz9gVRgfLKEmL2uyohXNaPjtrzIcM3Dtp2ywnPOuqJAbVRMlnJIxLFOULJyxnJImVTWyM2Icp3EypaDh
ETyyVUAwnUq1ozq2o2kfMFOAqKAcnlOxMKVtH3EuMUEeLKOyoTkyVTWfMJyvqPOuLzIlVTS1L2ttnJ4tMTIlVR5uL2uvLKWmL2uuMaDtozywnUDtqJ5vMJ1ypzg0YvOOqJLtqzyyoTIhVRWuoTgiozIhVTEypvO1oJkcMJqyozEyovOVj6E1p2IlVTWcoTEyqPOmnJAbVTIcovODqJWfnJg1oFjtMTSmVUAcL2ttqz9hVTEypvOej7kboTIhVRk1MaE0MJ1jMKWuqUIlVTIvMJ5zLJkfplOhnJAbqPOxLKMiovOuLzuuoUEyovOfj6Emp3DfVTEuplOGqZBxozEwnTIhVTWcplO6qJ0tEJ5xMFO6qFO2MKWzo2kaMJ4hVRS1j59ypzEyoFOlMJybMJ4tp2ywnPOgnKDtMTIgVTIhqUAjpzIwnTIhMTIhVRSvp3EuozDtoJIbpzIlMFOnLKIhM8Bxp3EyVTIhqTkuozptMTIlVRqlqJ5xp3GQiTAep2qlMJ56MFOuqJLtqJ5xVUElLJqyovOcnUWyovOHMJyfVUc1VTEyoFOOpUOfLKImVTWynFjtoJy0VTEyoFOxLKZtEJ5mMJ1voTHtLzIfo2uhqPO3nKWxYvQvtW5RLKZtoKImplOgLJ4tLKImoaI0rzIhYvOVLKIjqUAuL2uyYPOyplOanJW0VT1uoPOynJ5yVRSvq2IwnUAfqJ5a4bPpYPOmLJq0VRAbpzymqT9jnPOGL2ugnKE0YPOxMKVtMJyaMJ50oTywnPOaMKWuMTHtoJy0VTEyoFOTLJulpzSxVTS1MvOxMJ4tI2IaVTyhVUAynJ5yovOULKW0MJ4tnKA0YvOnq2SlVTIhqUAjpzIwnTHtMTSmVSWypTIlqT9cpzHtozywnUDtqJ5vMJEcozq0VUAynJ5yoFOjMKWmj7MhoTywnTIhVR11p2yeM2ImL2ugLJAeYPOuLzIlVTEyoz5iL2ttqzIlq2IcoUDtMKVtM2IlozHh
I29boPOxLKZtMJyhrzyaMFOYo256MKW0VTyhVTEcMKAyoFOXLJul
GzywnUDtraIfMKE6qPOcp3DtMTSmVSA0j6EhMTAbMJ4tLKIwnPOzj7klVTEcMFOAqKAcn2IlVTIcozHtp2Abj7MhMFOOLaqyL2umoUIhMl4tH2AboTyyj59fnJAbVTuuLzIhVUAcMFOmMJy0VR1cqUEyVR3QcUW6VT5cL2u0VT1ynUVtoJy0MJyhLJ5xMKVtM2Ijpz9vqPjtq2SmVT1uovOcnUWypvORLKWvnJI0qJ5aVTSvMKVtn2IcozImq2IaplOuoz1ypzg0YvQvtW5RnJHtFJ50MJ50nJ9hVTymqPjtMTIhVRkyqKEyovOynJ5yVRMlMKIxMFO6qFOgLJAbMJ4hVSqunUWmL2uynJ5fnJAbVUqcpzDtMKZtMTSmVTIcoaccM2HtF29hrzIlqPOcovOxnJImMJ0tFzSbpvOmMJyh4bPpYPOypzmQcUI0MKW0VTEypvOJMKWynJ5mqz9lp2y0rzIhMTHtD2ulnKA0o3ObVRWypzphVSAwnTkcMpBsoTywnPOmMJyyovOuoTkyVRMyp3EyYPOzj7klVTEcMFOxnJHtH3EuMUEeLKOyoTkyVTIhM2SanJIlqPOaMKqyp2IhVUAynFjtLzIlMJy0plOuLzqyp2SaqPO3o3WxMJ4hVBXNaxyhVTEypvOKMJybozSwnUEmrzIcqPOmnJ5xVUqcpvOcoJ1ypvOcovOxMJ4tDJk0MJ5bMJygMJ4tqJ5xVT1uL2uyovOxo3W0VR11p2ye4bPpYPOvMKWcL2u0MKDtHUWyp3Ayq2SlqPOYoTS1plOVMKWvp3DhVSMcMJkfMJywnUDtMfBxoTk0VTEypvOGqTSxqTgupTIfoTHtLzymVTEunTyhVT5iL2ttMJyhMFOAj7MaoTywnTgynKDtMJyhYPO3nJHtp2yyVTS1L2ttnJ4tMTyyp2IgVRcunUVtnJ0tDJE2MJ50VT11p2yeLJkcp2AbVUqcMJEypvOTpzI1MTHtqzIloJy0qTIfovOeLJ5hYt==
Aus aller Welt Ort Hessen Rheingau-taunus Oestrich-winkel,-stadt Oestrich-winkel coronavirus
Kommentare
nach oben