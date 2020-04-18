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Samstag, 18.04.2020 - 03:00
4 min

Ein Zornheimer in New York

Wie der 52 Jahre alte Künstler Ralf Graebner den sorglosen Umgang mit dem Coronavirus in seiner US-amerikanischen Wahlheimat erlebt hat.

Von Theresa Breinlich
Ralf Graebner, hier im menschenleeren New Yorker Flughafen Newark vor seinem Rückflug nach Europa, hat sich bereits im Februar eine Schutzmaske im Internet bestellt; für viele Amerikaner war das Coronavirus noch lange kein Thema. Foto: Ralf Graebner

Ralf Graebner, hier im menschenleeren New Yorker Flughafen Newark vor seinem Rückflug nach Europa, hat sich bereits im Februar eine Schutzmaske im Internet bestellt; für viele Amerikaner war das Coronavirus noch lange kein Thema. (Foto: Ralf Graebner)

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