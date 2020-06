Eine Corona-Neuinfektion im Kreis Darmstadt-Dieburg

Symbolfoto: stock.adobe

KREIS DARMSTADT-DIEBURG - Im Landkreis haben sich bislang 430 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Das ist ein Fall mehr als am Vortag, wie das Gesundheitsamt am Donnerstag meldete. 402 Patienten sind inzwischen wieder genesen, 20 Erkrankte sind an dem Virus verstorben. Damit liegt die Zahl der derzeit aktiven Corona-Fälle im Landkreis bei 8. Der Index, der darüber entscheidet, ob es wieder zu weiteren Einschränkungen gibt, liegt bei 1. Erst ab 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen 7 Tagen droht ein Lockdown. Die Lage im Landkreis bleibt damit weiterhin entspannt.