Eine geschenkte Leber

RÜCKBLICK

Am 14. Dezember 2019 erschien über Evelina Ebeling in dieser Zeitung schon einmal ein Artikel. Damals wartete sie hochdringlich auf eine Spenderleber. Keine zwei Wochen später war es dann so weit: Ebeling erhielt eine neue Leber – wie weitere 15 Patienten des Transplantationszentrum der Frankfurter Uniklinik im Jahr 2019. Deutschlandweit wurden 776 Lebertransplantationen nach einer postmortalen Spende durchgeführt. 2020 waren es 774 – 31 davon in Frankfurt. In Deutschland herrscht ein Mangel an Organen. Durchschnittlich sterben jeden Tag drei Menschen, während sie auf eine Transplantation warten.