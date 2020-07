Eine Person neu infiziert

Jetzt teilen:

ALZEY-WORMS - (red). Die Zahl der mit Corona Infizierten im Kreis Alzey-Worms und der Stadt Worms hat sich seit Donnerstag um einen Fall auf 499 erhöht. 474 Bürger sind wieder gesund. 258 aus dem Kreis und 216 aus der Stadt Worms. Eine Person aus dem Kreis und zwei Personen aus Worms befinden sich in Krankenhäusern. Nachfolgend die Zahlen, Stand Freitag, 24. Juli, 12 Uhr: Worms (226), Alzey (39), VG Alzey-Land (43), VG Wörrstadt (42), VG Wöllstein (8), VG Monsheim (25), VG Wonnegau (101) und in der VG Eich (15). Insgesamt sind aus Worms sieben und aus dem Kreis zwölf Menschen, die an Covid-19 erkrankt waren, verstorben.