Einfamilienhaus stürzt nach Explosion ein - drei Verletzte

Ingelheim (dpa) - . Bei einer Explosion in einem Einfamilienhaus in Ingelheim in Rheinland-Pfalz sind am Dienstag drei Männer verletzt worden. Ein Bewohner sei ohne größere Verletzungen aus den Trümmern des eingestürzten Einfamilienhauses gerettet worden, sagte eine Sprecherin der Polizei. Der Mann mittleren Alters habe „Riesenglück“ gehabt. „Das war ein Totaleinsturz“, sagte die Sprecherin. „Glücklicherweise war der Mann in einem Hohlraum und konnte daher durch die Feuerwehr gerettet werden.“ Die beiden anderen Verletzten sind Bauarbeiter, die an der Straße vor dem Haus gearbeitet hatten.