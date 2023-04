Einigung im Lkw-Streik auf der A5 erzielt

Die Trucker waren in den Streik getreten, weil sie in Höhe von fast 300.000 Euro ausstehende Löhne und bessere Arbeitsbedingungen fordern. Zuletzt war Bewegung in die Gespräche gekommen. Speditionschef Mazur hatte 200.000 Euro gezahlt, 100.000 Euro standen aus Sicht der Fahrer aber noch aus. Die Trucker fordern unter anderem auch Abrechnungen. Sie bemängeln ebenfalls, dass sie teils monatelang nicht nach Hause durften und Reparaturen selbst zahlen müssen.