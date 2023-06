Ein Theater voller Stars: „Asteroid City“ von Wes Anderson

Ein Film von Anderson ist quasi eine Aneinanderreihung von hübschen Polaroids. In Anlehnung an diese schon lange wieder hippe Ästhetik ist auf TikTok vor dem Kinostart von „Asteroid City“ der Trend entstanden, kurze Videos im Stil des US-amerikanischen Regisseurs zu drehen. Fans fertigten bunt stilisierte Clips an und versahen das Ganze mit dem ironischen Text: „You better not act like you're in a Wes Anderson film“ (dt.: „Verhalte dich besser nicht so, als wärst du in einem Wes-Anderson-Film“).