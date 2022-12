Eisige Weihnachten in USA: Flüge gestrichen - mehrere Tote

Besonders den Norden des Landes malträtieren Eis, Wind und Schnee - vor allem rund um die Großen Seen. „An jedem der Großen Seen sind Wellen von bis zu sechs Metern Höhe vorhergesagt“, zitiert die Zeitung „Detroit Free Press“ einen Wissenschaftler der staatlichen Wetter- und Ozeanografiebehörde. Am Ostufer des Eriesees, in der Nähe der Niagarafälle, haben die Behörden bereits reagiert. In der Stadt Hamburg, im Bundesstaat New York, sind Berichten zufolge die Bewohner in Wassernähe dazu aufgefordert worden, ihre Häuser zu verlassen.