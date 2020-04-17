Freitag, 17.04.2020 - 03:00
3 min
EKS sucht sozialpädagogische Fachkraft für ein Jahr
Von Anja-Meike Müller
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BABY-BESUCHE
Wie es die werdenden Eltern mit dem Baby-Besuch handhaben, wollen sie spontan entscheiden. Eltern und Schwiegereltern dürfen das Baby natürlich sehen. Sollte das Kontaktverbot weiter bestehen, notfalls auf der Terrasse oder hinter der Fensterscheibe. Kinderwagenfahrten im direkt angrenzenden Wald unternehmen die Winklers sicher auch – aber nicht zur Primetime. (ajm)
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