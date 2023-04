Element of Crime: „Lange Nächte um die Ohren“

Die lange gemeinsame Zeit zeigt für Schlagzeuger Pappik, „dass die Band lebt und Lust hat weiterzumachen. Immer wieder, auch wenn es mal zwischendurch eine Pause gab.“ Für Regener alles keine Absicht. „Auch das ist etwas, was man sich nicht vornimmt und sagt: Hey, wir wollen diese Band jetzt so lange wie möglich durch dieses Leben und die Welt prügeln. Nein, im Gegenteil, es ist eher komisch, dass das schon so lange läuft. Wir halten das gar nicht für einen Verdienst.“