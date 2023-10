Elternabend: Warum will keiner Elternsprecher werden?

Elternabend. Bei diesem Wort zucken viele Eltern zusammen, als hätte man ihnen gerade einen Weisheitszahn ohne Betäubung gezogen. Über diese leidvollen Abende auf viel zu kleinen Stühlen ist schon viel geschrieben worden (Grüße an Herrn Fitzek). Besonders eine Situation hat jedes Jahr wieder literarisch-satirisches Potenzial, weil sie so viele Momente der Scham bereithält: Die Wahl zur Elternsprecherin (ich nehme hier die weibliche Form, weil ich noch keinen Elternabend erlebt habe, an dem sich ein Mann hätte wählen lassen. Aber die Männer – nur Mut – sind selbstverständlich mitgemeint). Der Frage, ob jemand bereit ist, sich zur Elternvertreterin wählen zu lassen, folgt normalerweise eine gefühlte Stunde betretenen Schweigens. Alle schauen unter sich, knibbeln an ihren Fingernägeln und ein stummer „NEEEIIIINN“-Schrei durchweht das Klassenzimmer. Dann gibt es vonseiten der Lehrkräfte unterschiedliche Reaktionen: Die einen sprechen die Anwesenden nach und nach persönlich an (schlimm). Andere beteuern in ausführlichen Ansprachen, dass die Arbeit in diesem Amt quasi gegen null tendiert. Dann gibt es die berühmt-berüchtigte Frage, ob denn jemand einen Vorschlag für eine geeignete Kandidatin habe. In diesem Jahr ist mir gar zu Ohren gekommen, dass eine Lehrerin die Tür zum Klassenraum versperrte mit den Worten: „Ohne eine Wahl können Sie diesen Raum leider nicht verlassen.“