Elton John lässt sich in Glastonbury feiern

Für Elton John war es der erste Auftritt bei dem berühmten Festival in der englischen Grafschaft Somerset. Der BBC zufolge hatten sich schätzungsweise 120 000 Musik-Fans auf dem Gelände nahe des Ortes Glastonbury versammelt. Elton John spielte eine ganze Reihe seiner großen Hits wie „Rocket Man“, „Don't Let The Sun Go Down“ und „Candle In The Wind“.