Eltviller Mediathek liefert Bücher und Co. nach Hause

ELTVILLE - (red). Deutschlandweit sind derzeit Bibliotheken geschlossen, und es ist nicht absehbar, wann diese wieder öffnen können. Die Mediathek Eltville startet daher einen Lieferservice für Nutzer. „Wir haben keinerlei Erfahrungswerte mit einem Lieferservice, sodass wir um Verständnis bitten, wenn wir am Anfang nur Eltviller Bürger beliefern können“, erläutert Mediatheksleiterin Petra Bungert.

Die Medien kommen im Bürgerbus zu den Nutzern

Je nachdem wie der Lieferservice angenommen wird, besteht aber die Möglichkeit, dass der Lieferradius auf die umliegenden Orte erweitert wird. Das Netzwerkbüro Ehrenamt Eltville und Bedienstete der Stadt unterstützen das Team der Mediathek beim Lieferdienst. Die Medien werden den Nutzern mit dem Eltviller Bürgerbus geliefert.

Bestellungen für Bücher und Co. können per E-Mail an mediathek@eltville.de aufgegeben werden. Die Medien, die sich im Bestand befinden, lassen sich im Onlinekatalog unter www.eltville.de recherchieren. Bestellen lassen sich alle Medien mit dem Status „verfügbar“. Für Bestellungen sind folgende Angaben nötig: Verfasser, Titel, Systematik und Name, Adresse, Telefonnummer und Nummer des Mediatheksausweises.

Nutzer ohne Internetanschluss können ihre Wünsche montags und mittwochs von 10 bis 12 Uhr unter Telefon 06123-69 75 50 durchgeben. Das Team der Mediathek berät gerne und unterstützt die Bürger bei der Auswahl von Medien.

Zum Start der Aktion können maximal fünf Medienwünsche pro Mediatheksausweis in einem Rhythmus von zwei Wochen bestellt werden. Bei Familien mit Kindern, die nur einen Ausweis nutzen, lassen sich pro Familienmitglied fünf Medien bestellen. Die Bestellungen werden dienstags und freitags nachmittags ausgeliefert. Den Bestellern wird der Liefertermin mitgeteilt.

„Zunächst liefern wir Medien an alle Interessierten aus; Rücknahmen können wir derzeit noch nicht entgegennehmen“, so Bungert. Doch man suche nach einer Lösung, wie sich möglichst bald eine kontaktfreie Rückgabe organisieren lasse.