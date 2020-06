Eltviller Parlament und Ortsbeiräte tagen

Jetzt teilen:

ELTVILLE - (olko). Um angesichts der Corona-Pandemie die Hygiene- und Abstandsregeln gewährleisten zu können, gibt es für die politischen Gremien im aktuellen Sitzungslauf neue Sitzungsorte. So findet die Stadtverordnetenversammlung am Montag, 29. Juni, um 18.30 Uhr in der Erbacher Halle am Bachhöller Weg 5 im Stadtteil Erbach statt. Auf der langen Tagesordnung stehen unter anderem die Stellungnahme der Stadt zum neuen Landesentwicklungsplan sowie die Bebauungspläne Eichberg, ehemaliger Güterbahnhof und Wörthstraße II. Außerdem werden die Pläne zur Umgestaltung des Matheus-Müller-Platzes vorgestellt. Von der SPD liegen mehrere Anträge vor, die sich etwa um die Themen Wassermanagement und den Sportplatz Hattenheim drehen.

Der Ortsbeirat Rauenthal tagt am Mittwoch, 24. Juni, ab 19.30 Uhr ausnahmsweise im Vereinsheim. Themen sind unter anderem der geplante Funkmast Martinsthal/Rauenthal, die Entwicklungssatzung Kaltenborn, der Ausbau des Gehwegs auf dem „Damm“ und die Gestaltung der Bubenhäuser Höhe. Ebenfalls am 24. Juni, allerdings um 20 Uhr, trifft sich der Ortsbeirat Hattenheim, und zwar im überdachten Freiluftbereich im Erdgeschoss der Hattenheimer Burg. Das Gremium wird sich unter anderem mit dem Thema Vandalismus auf Hattenheimer Gemarkung, dem „Pflanzprojekt Neuer Friedhof“ und den geplanten Fahrradständern im Ortskern beschäftigen.

Der Ortsbeirat der Eltviller Kernstadt kommt am Donnerstag, 25. Juni, um 18.30 Uhr im Kurfürstensaal der Eltviller Burg zusammen. Ein Sachstandsbericht zum Baugebiet Stockborn steht ebenso auf der Tagesordnung wie die Umgestaltung des Matheus-Müller-Platzes. Ebenfalls am 25. Juni tagt ab 19 Uhr der Ortsbeirat Erbach, und zwar in der Erbacher Halle am Bachhöller Weg 5. Themen sind etwa ein CDU-Antrag, zwei neue Brücken über den Kisselbach zu bauen, und ein Bericht zur Barrierefreiheit.

Besucher werden jeweils um Anmeldung gebeten: Für die Sitzung der Stadtverordnetenversammlung schreibt man eine E-Mail an susanne.paschke @eltville.de oder ruft unter Telefon 06123-69 71 60 an. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. So lange es freie Besucherplätze gibt, können auch spontane Besucher am Sitzungsabend eingelassen werden – allerdings ist die Besucherzahl begrenzt. Anmeldung für die Sitzungen der Ortsbeiräte per E-Mail an andrea.schuel ler@eltville.de oder unter Telefon 06123-69 71 81.