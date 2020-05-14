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Donnerstag, 14.05.2020 - 03:00
2 min

Eltviller Wirtschaftsdialog wird digital

Der Eltviller Wirtschaftsdialog hat erstmals digital stattgefunden – in einer Videokonferenz. Dabei wurden unterschiedliche Entwicklungen in der Corona-Krise deutlich.

Von Thorsten Stötzer
Körperliche Distanz ist nötig beim gemeinsamen Weg durch die Krise. Die Runde von links mit Rainer Berthold (Jean Müller), Julius Wagner (Dehoga), Carina Schirmer (Interessengemeinschaft Gewerbetreibender Eltville, Sabine Meder (IHK) und Bürgermeister Patrick Kunkel. Screenshot: Thorsten Stötzer

Körperliche Distanz ist nötig beim gemeinsamen Weg durch die Krise. Die Runde von links mit Rainer Berthold (Jean Müller), Julius Wagner (Dehoga), Carina Schirmer (Interessengemeinschaft Gewerbetreibender Eltville, Sabine Meder (IHK) und Bürgermeister Patrick Kunkel. Screenshot: Thorsten Stötzer

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