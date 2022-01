Endgültiges Dschungel-Aus für Lucas Cordalis

Lucas Cordalis darf nicht in den Dschungel ziehen. Foto: Henning Kaiser/dpa (Bild: dpa) (Foto: Henning Kaiser/dpa)

Berlin - Aus der Traum des Thronerben: Der Sänger Lucas Cordalis wird nicht mehr ins RTL-Dschungelcamp einziehen.

Das Risiko sei einfach zu groß, sagten die Moderatoren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich am Sonntagabend zu Beginn der Show «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus». Cordalis war zwar mit zum Drehort nach Südafrika gereist, dort aber positiv auf Corona getestet worden. Zuletzt hatten Sender - und wohl auch Cordalis selbst - auf einen verspäteten Einzug gehofft. Diese Hoffnung hat sich nun zerschlagen.

Dem Ehemann von Reality-Star Daniela Katzenberger gehe es gut, er habe keinerlei Symptome, hatte der Sender kurz vor dem Start der Show mitgeteilt. Bei dem Sänger sei die Infektion bei einem PCR-Test nach der Einreise in Südafrika nachgewiesen worden.

Der 54-Jährige ist der Sohn des ersten «Dschungelkönigs» Costa Cordalis und seine Teilnahme hatte schon rund ein Jahr vor dem Start festgestanden. «Sie haben mich oft gefragt und ich habe immer nein gesagt», hatte Cordalis Mitte 2021 gesagt. «Ich dachte: Ein König in der Familie reicht. Aber mein Vater lebt jetzt nicht mehr und ich denke, er würde sich freuen, wenn ich da weit komme.»

Die 15. Staffel der Reality-Show «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!» hatte am Freitag begonnen. Wer der verbliebenen elf Kandidaten die Dschungelkrone aufsetzen darf, soll am 5. Februar feststehen.

Dschungel-Debatten

Cordalis verpasste so, wie Linda Nobat Mit-Camperin Janina Youssefian in der Episode vom Sonntagabend ziemlich unverschleiert unterbelichtet nannte und dafür dann eine Entschuldigung forderte - von Youssefian. Nachdem die beiden dann trotzdem zusammen ihre Dschungelprüfung im tier- und ekelschleimverseuchten «Traumahaus der Stars» über die Bühne gebracht und dabei fünf Sterne gefunden hatten, musste Nobat die Souveränität der anderen allerdings neidlos anerkennen. In der Folge am Montag müssen die beiden wieder ran - allerdings unterstützt von Anouschka Renzi und Harald Glööckler.

Cordalis hörte auch nicht live, was Österreicherin Tara Tabitha über den Account ihrer Füße (Größe 37) auf einer Pornoplattform zu berichten wusste. Die brachten ihr dort offenbar gutes Geld - auch dank des gewinnbringenden Verkaufs tagelang getragener Socken und abgeschnittener Zehennägel.

Doch obwohl es nach diesem Bericht so schien, als könne Tabitha nicht mehr viel schocken auf dieser Welt, bewahrte sie das nicht vor einem vorübergehenden Zusammenbruch. Der Grund: Die Erkenntnis, dass Flirtpartner Filip Pavlovic möglicherweise doch kein so großes Interesse an ihr hat wie erhofft - und dass das Ganze auch noch gefilmt wird. «Habe das Gefühl, dass mir die ganze Zeit jemand zuschaut.» Ach was.

