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Sonntag, 17.05.2020 - 23:00
3 min

Endlich wieder Schorle an der Flörsheimer Warte

Trotz Abstand und Hygieneregeln genießen die Gäste in Flörsheim, dass sie wieder ausgehen können. Entsprechend gut ist die Stimmung.

Von Oliver Haug
Gute Stimmung auf der Flörsheimer Warte - auch wenn viele Gäste wegen der neuen Regeln keinen Sitzplatz bekamen. Foto: Oliver Haug

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