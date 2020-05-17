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Sonntag, 17.05.2020 - 23:00
3 min

Endlich wieder Schorle an der Flörsheimer Warte

Trotz Abstand und Hygieneregeln genießen die Gäste, dass sie wieder ausgehen können. Die Wirte nehmen den Mehraufwand gern in Kauf.

Von Oliver Haug

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