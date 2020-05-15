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Freitag, 15.05.2020 - 23:00
4 min

Endlich wieder Training

Mit einem nächtlichen Event begrüßt die Leitung des Gesundheitsparks Nidda seine Mitglieder. Mit zahlreichen präventiven Maßnahmen geht es an die Geräte und in die Kurse.

Trainer Lucas Schmidt heißt die ersten Mitglieder zur mitternächtlichen Wiedereröffnung willkommen. Fotos: Schneider

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Fotos
Trainer Lucas Schmidt heißt die ersten Mitglieder zur mitternächtlichen Wiedereröffnung willkommen. Fotos: Schneider

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