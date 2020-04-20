Montag,
20.04.2020 - 14:41
2 min
Entbinden, heiraten und sterben in Zeiten von Corona
Geburten, Hochzeiten, Bestattungen: Corona stellt alles auf den Kopf. Um die Ausbreitung aufzuhalten, müssen neue Regeln her. Die nehmen Einfluss auf hochsensible Lebensbereiche.
Von Adriana Heide und Lukas Görlach
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