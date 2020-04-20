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Montag, 20.04.2020 - 14:41
2 min

Entbinden, heiraten und sterben in Zeiten von Corona

Geburten, Hochzeiten, Bestattungen: Corona stellt alles auf den Kopf. Um die Ausbreitung aufzuhalten, müssen neue Regeln her. Die nehmen Einfluss auf hochsensible Lebensbereiche.

Von Adriana Heide und Lukas Görlach
Geburten, Trauungen und Beerdigungen müssen in Zeiten von Corona anders ablaufen. Fotos: dpa, Montage: vrm

Geburten, Trauungen und Beerdigungen müssen in Zeiten von Corona anders ablaufen. (Fotos: dpa, Montage: vrm)

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Weiterführende Links
Hier geht es zum Dossier mit allen Infos rund um das Coronavirus in der Region
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