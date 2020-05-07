Donnerstag,
07.05.2020 - 02:00
2 min
Entlastung für Eltern in Ober-Ramstadt
Ober-Ramstadt verzichtet vorerst auf die weitere Erhebung von Kitagebühren. Derzeit befinden sich in der Notbetreuung im Schnitt täglich zehn bis 15 Kinder.
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