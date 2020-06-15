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Montag, 15.06.2020 - 02:00
2 min

„Entscheidung des Verwaltungsgerichts Darmstadt ist nachvollziehbar“

Kreistagspräsidium reagiert gelassen auf Urteil des Darmstädter Verwaltungsgerichts. Ab Montag gibt es wieder reguläre Ausschusssitzungen.

Von Klaus Holdefehr
Der Kreistag und seine Ausschüsse dürfen wieder tagen. Die Kreistagssitzung wird allerdings nicht wie üblich in Kranichstein (Foto) sondern in der Umstädter Stadthalle abgehalten. Archivfoto: Karl-Heinz Bärtl

Der Kreistag und seine Ausschüsse dürfen wieder tagen. Die Kreistagssitzung wird allerdings nicht wie üblich in Kranichstein (Foto) sondern in der Umstädter Stadthalle abgehalten. (Archivfoto: Karl-Heinz Bärtl)

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