Montag,
15.06.2020 - 02:00
2 min
„Entscheidung des Verwaltungsgerichts Darmstadt ist nachvollziehbar“
Kreistagspräsidium reagiert gelassen auf Urteil des Darmstädter Verwaltungsgerichts. Ab Montag gibt es wieder reguläre Ausschusssitzungen.
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