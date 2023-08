Entsetzen nach Messerattacke - Achtjähriger schwer verletzt

Fassungslosigkeit bei Eltern und Schülern, die in Trauben auf dem Schulhof vor der kombinierten Grund- und Oberschule stehen, abgeschirmt von der Polizei. Eine Mutter hält ihren Jungen aus der zweiten Klasse an der Hand. Als sie davon erfahren habe, sei sie sofort losgefahren. „Ich wollte einfach nur meinen Kleinen holen“, sagt sie, während sie sich umsieht. „Wir kennen ganz viele, ich will schauen, dass alle in Sicherheit sind.“ Als sie ankam, fand sie „alles voller Feuerwehr, alles voller Polizei“. Viele Eltern hätten sich untereinander informiert, berichtet die Mutter einer Siebtklässlerin. Einige Kinder seien „total aufgelöst“ gewesen.