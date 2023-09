Entspannung nach Hochwasser in Bulgarien

Sofia (dpa) - . Die Lage an der bulgarischen Schwarzmeerküste hat sich nach dem verheerenden Hochwasser vom Dienstag entspannt. „Die Situation in der von Überschwemmungen getroffenen Region normalisiert sich“, sagte Regierungschef Nikolaj Denkow am Donnerstag nach einem Gespräch mit dem Krisenstab in der Schwarzmeerstadt Zarewo.