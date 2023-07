Erfolgreicher Kinostart von „Barbie“ und „Oppenheimer“

Zur Einordnung: Seit der Pandemie gab es bereits einige vergleichbar erfolgreiche oder erfolgreichere Kinostarts in Deutschland. Noch mehr Besucherinnen und Besucher lockte etwa 2021 der James-Bond-Film „Keine Zeit zu sterben“ an. Auch „Avatar: The Way of Water“ hatte Ende 2022 am Startwochenende noch höhere Zahlen.