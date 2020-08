Erfolgsautorin Nele Neuhaus: „Niemand kann sich sicher sein“

Nele Neuhaus

Schreiben war immer ihre Leidenschaft und Schriftstellerin ihr Traumberuf. Allein in Deutschland erreichen ihre Bücher eine Auflage von zehn Millionen. Wie viele es in den 32 Ländern sind, in denen ihre Werke mittlerweile erscheinen, weiß sie selbst nicht genau. Im Podcast-Gespräch mit VRM-Chefredakteur Stefan Schröder erzählt Nele Neuhaus viel über die Freude bei der Arbeit, über ihre Haltung zu Werten und wie naiv sie anfangs zu Werke ging.



Seit ihrer Kindheit im Taunus gehörten immer Pferde und Hunde zu ihrem Leben, die vor allem in ihren Jugendbüchern fortleben. Das Interview ist eine Zusammenfassung des Gesprächs mit Nele Neuhaus.