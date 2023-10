Ermittler: Frau soll Ehemann und Kind getötet haben

Darmstadt (dpa) - . Grausiger Fund am Morgen: Eine 42 Jahre alte Frau soll in Darmstadt Ermittlern zufolge ihren Mann und einen zehn Jahre alten Jungen getötet haben. Die Frau und ein weiterer neun Jahre alter Junge seien am Mittwochmorgen auf einem Grundstück eines Mehrfamilienhauses verletzt aufgefunden worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.