Ermittlungen zu tödlichem Kirmes-Unfall in Oberhausen

Währenddessen fuhr die als „Break Dance“ bekannte Attraktion der Sterkrader Fronleichnamskirmes an, so dass er vom Drehteller geschleudert wurde und schwere Verletzungen erlitt. Wie die Stadt Oberhausen weiter mitteilte, starb der Sohn einer Schaustellerfamilie noch vor Ort. Ob der Jahrmarkt heute, dem offiziell letzten Kirmestag, noch einmal geöffnet wird, war am Morgen noch unklar.