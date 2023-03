Ermittlungen zur Amoktat in Hamburg laufen weiter

Hamburg (dpa) - . Vier Tage nach der Amoktat in den Räumen der Zeugen Jehovas in Hamburg dauern die Ermittlungen weiter an. Bis Sonntag lagen der Polizei keine weiteren Informationen zu dem Zustand der Verletzten vor. Eine Dauer-Diskussion wurde nach dem Verbrechen in der Hansestadt wieder angeheizt.