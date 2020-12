Erneut drei Corona-Todesfälle in Mainz

Das Corona-Virus. (Foto: peterschreiber.media-stock.adobe)

MAINZ - In Mainz sind mittlerweile 85 Menschen im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion gestorben. Am Montagnachmittag vermeldete das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium drei neue Todesfälle in der Landeshauptstadt. Damit sind allein im Dezember in Mainz bislang 39 Menschen an oder mit dem Virus gestorben.

Die Neuinfektionen bewegen sich derweil in etwa auf dem Niveau der Vorwoche. Im Vergleich zum Sonntag wurden 31 Neuinfektionen registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt dadurch von 167 auf 171. Im Kreis Mainz-Bingen liegt dieser Wert nun bei 144. Auch hier wurden am Montag drei weitere Todesfälle gemeldet, wodurch die Gesamtzahl auf 78 ansteigt. Im Vergleich zum Sonntag wurden 19 Neuinfektionen nachgewiesen.