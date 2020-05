Erneut keine neuen Infizierten

Jetzt teilen:

ALZEY-WORMS - Im Landkreis Alzey-Worms und in der Stadt Worms ist die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen in den vergangenen 24 Stunden mit insgesamt 418 erneut gleich geblieben. 242 Bürger sind wieder gesund. 115 aus dem Landkreis und 127 aus der Stadt Worms. Sie werden jedoch in der Statistik der positiven Fälle weiter mitgeführt. 14 Personen aus dem Landkreis und fünf Personen aus der Stadt Worms, die positiv getestet wurden, befinden sich in Krankenhäusern.

Nachfolgend die Zahlen, Stand Montag, 4. Mai, 14 Uhr: Worms (185/127 wieder gesund), Alzey (30/15 wieder gesund), VG Alzey-Land (34/19 wieder gesund), VG Wörrstadt (38/20 wieder gesund), VG Wöllstein (8/3 wieder gesund), VG Monsheim (23/10 wieder gesund), VG Wonnegau (86/37 wieder gesund) und in der VG Eich (14/11 wieder gesund).

Aus organisatorischen Gründen könne die Meldung der wieder Gesunden aus den einzelnen Verbandsgemeinden im Landkreis nur einmal pro Woche erfolgen, teilt die Kreisverwaltung mit.