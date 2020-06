Erneut keine Neuinfektion

Jetzt teilen:

WORMS - (clw). In Worms und dem Wonnegau ist seit Freitagmittag, 5. Juni, keine neue Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen worden. Dies teilte das Gesundheitsamt am Montag mit. Am Freitag hatte das Gesundheitsamt für die Verbandsgemeinde Wonnegau eine Neuinfektion gemeldet. Für die Stadt Worms sind die Corona-Zahlen seit Freitag, 29. Mai, unverändert. Es bleibt bei der Zahl von 218 Wormsern, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Von diesen 218 Menschen gelten 201 wieder als gesund. Eine Person aus Worms, die mit dem Erreger infiziert ist, wird derzeit im Krankenhaus behandelt. Aus der Verbandsgemeinde Wonnegau sind insgesamt 100 Corona-Fälle bekannt. 92 Menschen aus der Verbandsgemeinde gelten wieder als genesen. Für die Verbandsgemeinde Monsheim registrierte das Gesundheitsamt bisher 24 Corona-Infektionen, für die Verbandsgemeinde Eich 15. Auch in diesen beiden Verbandsgemeinden ist mit 22 beziehungsweise 14 Personen die überwiegende Mehrheit der Menschen wieder gesund.