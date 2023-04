Erneut lebenslange Freiheitsstrafe für Mord an Brasilianer

Der Angeklagte habe den 28-Jährigen in seiner Wohnung in Hamburg mit Drogen betäubt, ihn zum Sex zwingen wollen. Als dieser plötzlich geschrien habe, habe er ihn ermordet. „Die Tötung erfolgte, um die Entdeckung seiner Tat zu verhindern“, sagte Koerner. Die Leiche habe der Angeklagte dann monatelang in seinem Gästezimmer versteckt.